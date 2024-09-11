شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يرتفع والأسهم البريطانية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم البريطانية

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً اليوم، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3085 دولار أمريكي، بزيادة 0.11 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1867 يورو بزيادة 0.20 %.أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته، اليوم، على انخفاض.وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعاً بنسبة 0.78 %، ما يعادل 64.86 نقطة، ليصل عند مستوى 8205.98 نقاط.