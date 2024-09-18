شكرا لقرائتكم خبر عن على خلاف التوقعات.. ارتفاع مبيعات التجزئة في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفاعًا الشهر الماضي على خلاف التوقعات.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 1ر1% خلال يوليو، وفقًا للبيانات المعدلة.

وفاجأ ارتفاع المبيعات المحللين الذين كانوا يتوقعون تراجعها بنسبة 2ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 1% خلال يوليو وفقًا للبيانات الأولية. تراجع مبيعات السيارات ومع استبعاد التراجع الطفيف في مبيعات السيارات وقطع غيارها، استمر نمو مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0%، بعد ارتفاعها بنسبة 4ر0% خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 2ر0%.