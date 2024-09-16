النفط يرتفع مدعوما بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية..وخام برنت يسجل 71.76 دولار للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل استئناف الإمدادات الأمريكية بعد الإعصار فرنسين وبيانات صينية أضعف.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 71.76 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر تشرين الأول 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 68.88 دولار للبرميل.

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