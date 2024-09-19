شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التمثيل التجارى يلتقى شركات هندية لزيادة التعاون الصناعي والاستثمارى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن التمثيل التجاري اختتام أعمال الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند، والتي قام برئاسة الجانب المصري فيها الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارية الخارجية - رئيس التمثيل التجاري، وبمشاركة السفير وائل حامد – سفير جمهورية مصر العربية في الهند و الوزير المفوض التجاري / مصطفي شيخون – رئيس المكتب التجاري في الهند والوفد المرافق، وشهدت أعمال مناقشة العديد من الموضوعات التجارية والاستثمارية ومجالات أخري ذات الأهتمام المشترك.

وأشار التمثيل التجاري إلي أن هذه الاجتماعات تهدف إلي تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مع التركيز على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، لتسفر اجتماعاتها عن توقيع محضر أعمال اللجنة مع الجانب الهندي.

تناولت اجتماعات اللجنة عدة مناقشات فى مختلف المجالات الاقتصادية، بما في ذلك زيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل الاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون في القطاعات الصناعية والابتكارية. كما تم بحث سبل تذليل العقبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، بالإضافة إلى استكشاف الفرص الواعدة للتعاون في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة.

وقد أكد الجانبان على أهمية تعميق الشراكة التجارية والاستثمارية في إطار العلاقات الثنائية القوية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويعود بالفائدة على البلدين. وأعرب الوزير المفوض يحيى الواثق بالله عن تفاؤله بما تم تحقيقه خلال الدورة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون البناء بين مصر والهند.

تأتي هذه اللجنة في إطار الجهود المستمرة لتقوية الروابط الاقتصادية بين مصر والهند، اللتين تربطهما علاقات تاريخية وشراكة استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.

ومن الجانب الأخر، وبعد انتهاء فعاليات اللجنة المعنية قام الوزير المفوض يحيى الواثق بالله بعقد عدد من اللقاءات مع مجتمع الأعمال الهندي ممثلا في كبري الشركات الهندية العاملة في عدد من القطاعات الحيوية الحيوية ، و تضمنت تلك الاجتماعات الاجتماع مع شركة Hindoja Group إحدى الشركات الهندية المتخصصة في مجال تصنيع السيارات والتابعة لشركة Ashok Lyland ، لبحث تطورات مشروع الشركة المزمع في مصر في مجال صناعة وسائل النقل وخطة الشركة الجارى تنفيذها حالياً في هذا الشأن.

كما تم الاجتماع مع شركة Adytia Birla ، حيث تم خلاله استعراض من الشركة الأخيرة لمجالات عملها في السوق الهندي والمتعلقة بالصناعات الكيماوية ، الاتصالات، الخدمات المالية، المنسوجات، فضلاً عن مناقشة استثمارات الشركة الحالية في مصر، والتي تمتلك مصنع بيرلا كاربون منذ عام 1994 ، والذي يعد من أكبر المصانع في الشرق الأوسط المنتجة لأسود الكاربون ، وتم أيضاً خلال الاجتماع مناقشة فرص الاستثمار في مصر فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة.

كما تم أيضا عقد مائدة أعمال مستديرة مع عدد من الشركات الهندية العاملة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، الاستشارات الهندية،انشاء البنية التحتيه لشبكات الكهرباء، المنتجات الغذائية والتي من خلالها عرض للعلاقات الثنائية بين مصر والهند ، لتوضح النتائج الايجابية التي أسفرت عن زيارة فخامة السيد/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الهند خلال شهر يناير الماضي عام 2023 ، وكذلك زيارة السيد رئيس الوزراء الهندي / Mohdi خلال شهر يونيو عام 2023 والتي انتهت بتوقيع اتفاق شراكة استراتيجية شاملة بين مصر والهند في مجالات التعاون التجارى والاستثمارى، التعاون التكنولوجى والابتكار، التنمية المستدامة، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعاون الامن والدفاعى، والتعليم والتبادل الثقافى.

جاءت هذه الزيارات لتعزيز العلاقات الثنائية القوية بين مصر والهند في مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسة والتكنولوجيه، والت تنعكس حالياً على مدى حرص البلدين على دعم هذه العلاقات مع تعميقها في مختلف المجالات لتحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة.



