شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك أرق ومش عارف تنام.. مكمل طبيعى يساعدك على الاسترخاء والان مع تفاصيل الخبر

المغنيسيوم ضرورى للعديد من وظائف الجسم، ويلعب أيضًا دورًا كبيرًا فى إدارة الإجهاد، وهذا هو السبب أيضًا فى أن نقص المغنيسيوم قد يسبب القلق، ومع ذلك، فإن استخدام مكملات المغنيسيوم تحت إشراف طبي، يمكن أن يعزز صحتك العقلية بالإضافة إلى مكافحة القلق، فإن هذا المعدن الحيوى له مجموعة متنوعة من الفوائد الأخرى مثل تعزيز صحة القلب بشكل أفضل، ومساعدتك على النوم بشكل أفضل، وفقا لما نشره موقع health.

المغنيسيوم، هو من العناصر الغذائية الدقيقة، له العديد من الأدوار المهمة في أجسامنا، ومن بينها إدارة الإجهاد، وغالبًا ما يرتبط القلق بالخوف ويؤثر بشكل كبير على وظيفتك الإدراكية واستجابتك السلوكية.

بعض فوائد مكملات المغنيسيوم للصحة العقلية 1. ينظم مستويات الكورتيزول

الكورتيزول هو هرمون التوتر، والذي قد يسبب الاكتئاب والقلق في الحالات المطولة. يمكن أن يساعد المغنيسيوم في تقليل مستويات الكورتيزول وبالتالي تقليل التوتر، وعندما تعاني من نقص المغنيسيوم، يفرز جسمك كميات كبيرة من الكورتيزول. وهذا يؤثر على الهرمونات الأخرى. يمكن أن يتسبب هذا في شعورنا بالانخفاض والاكتئاب. وينطبق الشيء نفسه على القلق أيضًا.

2. ينظم النواقل العصبية

يحتوي دماغنا على نواقل عصبية مثيرة ومثبطة، يمكن أن يساعدك الحفاظ على توازن هذه النواقل العصبية في إدارة التوتر والقلق بشكل أفضل، ويساعد المغنيسيوم بطريقة ما في الحفاظ على التوازن ويمكنه حتى تحفيز النواقل العصبية المثبطة لمنع تفاقم القلق، وتنص دراسة نشرتها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة على أن مكملات المغنيسيوم تقلل من الأدرينالين وهو ناقل عصبي مرتبط باستجابة الجسم للقتال أو الهروب، والنورادرينالين وهو ناقل عصبي ينظم أعراض الإثارة والانتباه، وكذلك ردود الفعل الناتجة عن التوتر، وهذا بدوره يقلل من القلق ويمكن أن يمنع نوبات الهلع أيضًا.

أطعمة تحتوى على نسبة عالية من المغنيسيوم

الخضراوات الورقية الداكنة: السبانخ واللفت والكرنب مصادر ممتازة للمغنيسيوم.

المكسرات والبذور: اللوز والكاجو وبذور اليقطين وبذور السمسم كلها مصادر جيدة للمغنيسيوم.

الحبوب الكاملة: الأرز البني والكينوا وخبز القمح الكامل كلها غنية بالمغنيسيوم.

البقوليات: العدس والحمص والفاصوليا السوداء كلها مصادر جيدة للمغنيسيوم.