شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من التوقعات.. نمو مخزون الشركات في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

نمو مخزون الشركات

مبيعات التجزئة والجملة

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء نمو مخزون الشركات في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي بأكثر قليلا من التوقعات.وذكرت الوزارة أن المخزونات زادت خلال يوليو بنسبة 4ر0% بعد زيادتها بنسبة 3ر0% خلال يونيو ، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 3ر0% فقط.جاءت زيادة المخزون الأكثر قليلا من التوقعات نتيجة نمو مخزونات متاجر التجزئة بشكل أساسي حيث زادت بنسبة 8ر0% بعد زيادتها بنسبة 9ر0% خلال الشهر السابق.في الوقت نفسه زادت مخزونات مستودعات الجملة خلال يوليو بنسبة 2ر0% بعد استقرارها خلال يونيو، في حين زادت مخزونات شركات التصنيع بنسبة 1ر0% بعد تراجعها بنسبة 1ر0% خلال يونيو.كما ذكرت وزارة التجارة أن مبيعات الشركات زادت بنسبة 1ر1% خلال يوليو بعد استقرارها في يونيو.وزدات مبيعات شركات التجزئة والجملة في الولايات المتحدة بنسبة 3ر1% و1ر1% على الترتيب، في حين زادت مبيعات شركات التصنيع بنسبة 9ر0% خلال يوليو.وأشار تقرير وزارة التجارة أن إجمالي معدل مخزونات الشركات إلى المبيعات بلغ خلال تموز/يوليو 37ر1 مقابل 38ر1 خلال الشهر السابق.