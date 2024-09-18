الاقتصاد

ارتفاع أرباح «الأفق التعليمية» إلى 10.2 مليون ريال في عام

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الأفق التعليمية» إلى 10.2 مليون ريال في عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الأفق التعليمية في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024 بنسبة 14.5%، مسجلة 10.2 مليون ريال، مقارنة بـ 8.5 مليون ريال في العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن ابرز أسباب الزيادة على بند الإيرادات مقارنة بالعام السابق يرجع الى أنه خلال العام تم تسجيل عدد أكثر من الطلاب عن العام السابق.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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