شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الأفق التعليمية» إلى 10.2 مليون ريال في عام والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الأفق التعليمية في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024 بنسبة 14.5%، مسجلة 10.2 مليون ريال، مقارنة بـ 8.5 مليون ريال في العام الماضي.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن ابرز أسباب الزيادة على بند الإيرادات مقارنة بالعام السابق يرجع الى أنه خلال العام تم تسجيل عدد أكثر من الطلاب عن العام السابق.