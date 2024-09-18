شكرا لقرائتكم خبر عن «شور» تجدد اتفاقية تسهيلات مع البنك الأهلي السعودي بـ36.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.