شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أكتوبر.. توزيع أرباح على مساهمي «بناء للصناعات الحديدية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بناء للصناعات الحديدية أن توزيع الأرباح النقدية سيكون في 3 أكتوبر المقبل، عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية التي ستحول الأرباح إلى الحسابات الاستثمارية من خلال أعضاء الحفظ.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن لضمان إيداع الأرباح في الحسابات الاستثمارية دون تأخير، يجب ضرورة التأكد من تحديث بيانات المساهمين لدى أعضاء الحفظ.
وأفادت بأن بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين فإن التوزيعات النقدية تخضع عند تحويلها أو قيدها في الحساب البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقا لأحكام نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول اليوم نتائج الجمعية العامة غير العادية والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023.
ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 4.5 مليون ريال بواقع 0.90 ريال للسهم، وبنسبة 9% من رأس مال الشركة.
وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي انعقدت يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الحالي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن لضمان إيداع الأرباح في الحسابات الاستثمارية دون تأخير، يجب ضرورة التأكد من تحديث بيانات المساهمين لدى أعضاء الحفظ.
وأفادت بأن بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين فإن التوزيعات النقدية تخضع عند تحويلها أو قيدها في الحساب البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقا لأحكام نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول اليوم نتائج الجمعية العامة غير العادية والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023.
ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 4.5 مليون ريال بواقع 0.90 ريال للسهم، وبنسبة 9% من رأس مال الشركة.
وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي انعقدت يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الحالي.