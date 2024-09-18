شكرا لقرائتكم خبر عن «باتك»: إنجاز 88% من مشروع لشركة تابعة في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل



ونوهت الشركة في بيان على تداول

وأشارت إلى أن الانتهاء من أعمال طبقات الأساس للطرق بالكامل وجاري القيام بأعمال الزفلتة، والانتهاء من توصيل الكابلات لأعمدة الإنارة والانتهاء من اختبار تشغيلها.

وأفادت بالانتهاء من أعمال الردم لشبكة الصرف الصحي الداخلي بالكامل وجاري الربط مع شبكة الصرف الخارجي، والانتهاء من أعمال الردم لشبكة المياه الداخلية للمخطط بالكامل واختبارها وتركيب طفايات الحريق.

ولفتت إلى إنجاز نسبة 95% من صب قواعد محطات الكهرباء بالمخطط وتمديد كابلات الكهرباء بينها، والانتهاء من تركيب مناهل الهاتف وتمديد مواسير الربط بين المناهل والتوصيلات المنزلية للمخطط.

وتوقعت الانتهاء من أعمال تنفيذ تطوير البنية التحتية خلال الربع الرابع من عام 2024م.

وكانت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية قد أعلنت على موقع تداول عن آخر التطورات بخصوص شراء الشركة التابعة لها (شركة باتك العقارية) أرض خام بالمدينة المنورة وإنجاز ما نسبته 57% من أعمال تطوير البنية التحتية للمخطط. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية آخر التطورات المتعلقة بمشروع شركتها التابعة شركة باتك العقارية في مخطط الخزامى - المعتمد مبدئيا من أمانة المدينة المنورة وتطور مراحل المشروع.ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية بإنجاز ما نسبته 88 % من أعمال تطوير البنية التحتية للمخطط وملخص الأعمال المنفذة بالطبيعة.وأشارت إلى أن الانتهاء من أعمال طبقات الأساس للطرق بالكامل وجاري القيام بأعمال الزفلتة، والانتهاء من توصيل الكابلات لأعمدة الإنارة والانتهاء من اختبار تشغيلها.وأفادت بالانتهاء من أعمال الردم لشبكة الصرف الصحي الداخلي بالكامل وجاري الربط مع شبكة الصرف الخارجي، والانتهاء من أعمال الردم لشبكة المياه الداخلية للمخطط بالكامل واختبارها وتركيب طفايات الحريق.ولفتت إلى إنجاز نسبة 95% من صب قواعد محطات الكهرباء بالمخطط وتمديد كابلات الكهرباء بينها، والانتهاء من تركيب مناهل الهاتف وتمديد مواسير الربط بين المناهل والتوصيلات المنزلية للمخطط.وتوقعت الانتهاء من أعمال تنفيذ تطوير البنية التحتية خلال الربع الرابع من عام 2024م.وكانت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية قد أعلنت على موقع تداول عن آخر التطورات بخصوص شراء الشركة التابعة لها (شركة باتك العقارية) أرض خام بالمدينة المنورة وإنجاز ما نسبته 57% من أعمال تطوير البنية التحتية للمخطط.