شكرا لقرائتكم خبر عن «رتال» تبيع حصتها في أرض بالخبر بقيمة 21.48 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني بيع حصتها البالغة 33.33% في أرض بمدينة الخبر بقيمة 21,484,843 ريال لصندوق رمال بارك (شركة زميلة) وذلك مقابل إصدار وحدات جديدة في الصندوق إضافةً إلى الوحدات التي تمتلكها رتال حالياً في الصندوق.

وقالت الشركة في بيان على تداول إن الصفقة عبارة عن بيع حصة الشركة في الأرض الواقعة بحي الأندلس بمدينة الخبر والبالغ إجمالي مساحتها (24504) متر مربع، نصيب شركة رتال منهم 33.33%، في مقابل إصدار وحدات جديدة في صندوق رمال بارك، وذلك دون أي شروط تفضيلية أو مزايا

وأوضحت أن البيع بغرض ضمها للمشروع المملوك للصندوق والذي يتم تطويره من قبل شركة رتال للتطوير العمراني كمجمع متعدد الاستخدامات وهو مشروع نوعي مميز (مكاتب، سكني، تجاري، فندقي).

وأفادت بأن الغرض من الصفقة هو زيادة المساحة التأجيرية للمشروع بما يتناسب مع طبيعة المشروع النوعي بحيث يتم ضم كامل الأرض محل هذه الصفقة إلى بقية أراضي المشروع مما ينعكس إيجاباً على المردود الاستثماري لكل من الشركة والصندوق.

ومن المتوقع أن يكون للصفقة أثر إيجابي على نتائج الشركة لعام 2024م و حتى عام 2028م حيث سيتمثل الأثر الإيجابي للصفقة في زيادة عوائد الصندوق ومقابل التطوير لشركة رتال.