شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن البنك السعودي للاستثمار فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك لدورة المجلس القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 14 فبراير 2025م وتنتهي في 13 فبراير 2028م.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-03-16 الموافق 2024-09-19، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-04-16 الموافق 2024-10-19.
يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس الادارة. على أن تتوفر في المرشّح شروط ومعايير العضوية وفقاً لسياسة معايير اختيار عضوية مجلس الإدارة.
متطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة:
1. ملء نموذج طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار.
2. ملء نموذج معايير الملاءمة الصادر عن البنك المركزي السعودي وإرساله بصيغة Word و PDF، ويمكن الحصول على النموذج من خلال الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.
3. ملء نموذج 3 – نموذج السيرة الذاتية للمرشح – الصادر عن هيئة السوق المالية وارساله بصيغة Word و PDF.
4. تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشارك المرشح في عضوية مجالس إدارتها أو اللجان المنبثقة منها أو إدارتها أو ملكيتها أو يمثلها.
5. تقديم بيان يوضح ما إذا كان لدى المرشح مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب البنك، أو الإقرار بعدم وجود ذلك.
6. تقديم بيان يوضح ما إذا كان لدى المرشح بشكل مباشر أو غير مباشر أعمال منافسة لأعمال البنك أو مجموعته، أو الإقرار بعدم وجود ذلك. وفقاً لمعايير الأعمال المنافسة في البنك السعودي للاستثمار.
7. تقديم تعريف بالمرشح يحتوي على مؤهلاته وخبراته وارفاق الوثائق والشهادات المؤيدة لذلك.
8. تقديم صورة واضحة من جواز السفر وبطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة للسعوديين، وصورة من جواز السفر وهوية مقيم لغير السعوديين وأفراد عائلته.
9. تقديم نموذج الإقرار الذي يفيد بأن كافة متطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة قد تم استيفائها وتزويد البنك بها.
10. توفير أي معلومات أو مستندات إضافية أخرى قد يطلبها البنك أو الجهات التنظيمية لاحقاً.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-03-16 الموافق 2024-09-19، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-04-16 الموافق 2024-10-19.
سياسة ومعايير الترشح
يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس الادارة. على أن تتوفر في المرشّح شروط ومعايير العضوية وفقاً لسياسة معايير اختيار عضوية مجلس الإدارة.
متطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة:
1. ملء نموذج طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار.
2. ملء نموذج معايير الملاءمة الصادر عن البنك المركزي السعودي وإرساله بصيغة Word و PDF، ويمكن الحصول على النموذج من خلال الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.
3. ملء نموذج 3 – نموذج السيرة الذاتية للمرشح – الصادر عن هيئة السوق المالية وارساله بصيغة Word و PDF.
4. تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشارك المرشح في عضوية مجالس إدارتها أو اللجان المنبثقة منها أو إدارتها أو ملكيتها أو يمثلها.
5. تقديم بيان يوضح ما إذا كان لدى المرشح مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب البنك، أو الإقرار بعدم وجود ذلك.
6. تقديم بيان يوضح ما إذا كان لدى المرشح بشكل مباشر أو غير مباشر أعمال منافسة لأعمال البنك أو مجموعته، أو الإقرار بعدم وجود ذلك. وفقاً لمعايير الأعمال المنافسة في البنك السعودي للاستثمار.
7. تقديم تعريف بالمرشح يحتوي على مؤهلاته وخبراته وارفاق الوثائق والشهادات المؤيدة لذلك.
8. تقديم صورة واضحة من جواز السفر وبطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة للسعوديين، وصورة من جواز السفر وهوية مقيم لغير السعوديين وأفراد عائلته.
9. تقديم نموذج الإقرار الذي يفيد بأن كافة متطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة قد تم استيفائها وتزويد البنك بها.
10. توفير أي معلومات أو مستندات إضافية أخرى قد يطلبها البنك أو الجهات التنظيمية لاحقاً.