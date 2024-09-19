شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي دور "مبادرة ابدأ" فى محافظة القاهرة لتطوير الصناعات المتنوعة والان مع تفاصيل الخبر

استطاعت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" جذب إستثمارات أجنبية كبيرة بعد تأسيس 64 شراكة استثمارية لإنشاء كيانات صناعية تضم شراكة مع 23 شركة أجنبية من كبرى الشركات العالمية في الصناعة، حيث جرى اختيار مشروعات المبادرة نتيجة فحص هيكل الواردات كاملة والصادرات المصرية والطاقات الإنتاجية وتوزيعها في المناطق الجغرافية، والهدف الأساسي هو اختيار فرص إستثمارية لإقامة مشروعات صناعية تقلل من الواردات مباشرة، حيث أن المستهدف هو زيادة حجم الصادرات المصرية بقيمة 16 مليار دولار مقابل خفض الواردات والاعتماد على المنتجات المصرية، والتي تعتمد على المكون المحلي .

وتم اختيار 8 قطاعات صناعية في هيكل الواردات، بداية من الصناعات الكيماوية والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية والمعدنية والورق والأنسجة، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعطي قوة أكبر للاقتصاد المصري وإليكم أبرز المشروعات القائمة بالفعل ببعض المحافظات، والتي تؤكد علي نجاح الدولة المصرية في إستقطاب إستثمارات كبيرة ومختلفة تسهم في النهوض بالصناعة المصرية .

وتستهدف المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة "ابدأ" خفض الفاتورة الاستيرادية بقيمة 50% بعد توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في حجج

وعن دور مبادرة أبدأ الوطنية في محاظة القاهرة، فقد قامت المبادرة بإطلاق نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية – بنظام التكنولوجيا التطبيقية – بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لخلق كيانات تعليم فني وتدريب مهني معتمدة دوليًا، وذلك عن طريق تطوير عدد من مدارس التعليم الفني القائمة بمحافظات مصرالمختلفة وإعتمادها دوليا.

لذا تم افتتاح مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" ببدر المتخصصة في مجال الذكاء الإصطناعي وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي للتعليم الفني أهمية قصوي.

كما تم تدشين مصنع "نوڤا" للتنمية الصناعية بالتعاون مع شركة "ابدأ" من خلال بروتوكول تعاون مع عدد من كبرى الشركات العالمية بهدف تعميق التصنيع المحلي لمستلزمات محطات المياه والصرف الصحي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين وتشجيع الصناعات المحلية.

ويُعد مصنع "نوڤا" المصنع الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا الذي يقوم بإنتاج المكونات اللازمة لمحطات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه طبقاً للمواصفات القياسية العالمية، وبطاقة إنتاجية تُقدر بحوالي 1500 طن من منتجات الستانلس سنويًا، مما يقلل في الفاتورة الاستيرادية المصرية بحوالي 100 مليون دولار في العام الأول، ويشهد المصنع حالياً مرحلة التشغيل .

ليس هذا فقط، حيث تم التعاون بين "ابدأ" ومصنع "بيكو مصر" المتخصص في الأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان .

وأوضح مسئولي شركة "بيكو مصر" أوميت جونيل، مدير عام المصنع، وجميل إينان، رئيس قطاع المشروعات بشركة “بيكو مصر، أنهم سعداء بإستثماراتهم بمدينة العاشر من رمضان الصناعية، مؤكدين أنهم من أوائل المُنشآت الصناعية التي حصلت على " الرخصة الذهبية " التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الراغبين في تسريع وتيرة مشروعاتهم.

ودعا كل منهم جميع الشركات العالمية إلى إستثمار هذه الفرصة والقدوم إلى مصر للإستفادة من "الرخصة الذهبية"، على غرار ما فعله مصنع " بيكو مصر" وغيره من الشركات التي بدأت بالفعل عملها في السوق المصرية، وذكر"جونيل" إن المصنع يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 114 ألف متر مربع، باستثمارات تُقدر بـأكثر من 100 مليون دولار.

ولفت جونيل إلى إن "بيكو" توجد في السوق المصرية منذ 10 سنوات وتستهدف الوصول لـ 750 صالة عرض و83 نقطة خدمة عملاء وصيانة في جميع أنحاء مصر، حيث تستثمر " بيكو" في الابتكار والتطوير لمواكبة احتياجات وتطلعات عملائها، بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية لتحقيق الإستدامة، حيث تخطط الشركة للتصدير لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تحت شعار “صنع في مصر” وتوفر 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

مصنع سويتانا " "ليس هذا فقط حيث إستقطبت المحافظة مصنعا اخر وهو متخصص فى إنتاج الشيكولاته، بالعاشر من رمضان، بتكلفة إستثمارية بلغت حوالى 20 مليون جنيه كمرحلة أولى، و50 مليون جنيه كمرحلة ثانية، لتصل طاقته الإنتاجية إلى 200 ألف كرتونة شهريًا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال الربع الأول من عام 2024 .