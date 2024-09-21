ميرنا وليد - بيروت - كشف المخرج والكاتب والممثل اللبناني روي الخوري في لقاء خاص مع موقع "الفن" على هامش المؤتمر الخاص بمسرحية "كلو مسموح The Musical" عن المدة الزمنية التي احتاجها للتأكد من جهوزية خوضه هذا العمل بعد مسرحية - شيكاغو- التي حصدت نجاحاً جماهيرياً هائلاً .
كما صرح الخوري عن أن التحضيرات لهذا العمل كانت إلى حانب الفنانة اللبنانية كارول سماحة خصوصاً ان هذا العمل يمثل عودة سماحة إلى المسارح الغنائية.
من ناحية أخرى، كان لـ الخوري وقفة مع التنظيم العملي الذي ساعده للمزج بين التمثيل والإخراج وتصميم الرقصات ضمن المسرحية، خاصة وانه يخوض دور البطولة فيها.
وتحدث الخوري عن انتقاء الممثلين المشاركين في العمل.
تفاصيل اللقاء في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - روي الخوري يكشف عن كواليس التحضير لمسرحية " كلو مسموح The Musical " مع كارول سماحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.