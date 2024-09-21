تكنولوجيا: سامسونج تستعد للإعلان عن Galaxy S24 FE وسلسلة Tab S10 في 26 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التسريبات إلى خطط سامسونج لكشف النقاب عن هاتف Galaxy S24 FE وسلسلة أجهزة Tab S10 اللوحية في حدث يعقد الأسبوع المقبل.

شغلت سلسلة Galaxy Tab S10 اللوحية وهاتف Galaxy S24 FE الكثير من التسريبات في الفترة الأخيرة، ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن سامسونج تخطط لإطلاق هذه الإصدارات في حدث يعقد في شهر أكتوبر.

واليوم تأتي أحدث التسريبات من فيتنام، حيث تم نشر مقطع فيديو تشويقي على منصة اليوتيوب عن طريق الخطأ، والذي يؤكد على أن العملاق الكوري تستعد لعقد حدث جديد في 26 من سبتمبر.

ولقد كشفت التسريبات أيضاً عن خطط سامسونج لبدء بيع الإصدارات الجديدة خلال ساعات عقب الإعلان الرسمي المرتقب.

يذكر أن سامسونج قامت بإزالة مقطع الفيديو التشويقي بالفعل، لذا نترقب تأكيد العملاق الكوري على موعد الحدث والإصدارات المقرر الإعلان عنها، أو تغيير سامسونج لموعد مؤتمرها المتوقع إنطلاقه قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.

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