شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. تحرك أسعار الفراخ البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 06:00 ص

سجلت أسعار الدواجن فى مصر اليوم 75 إلى 76 جنيها للكيلو تسلم أرض المزرعة ويصل السعر النهائى للمستهلكين بحوالى 85 إلى 90 جنيها وفق كل محافظة، حسب بورصة الدواجن فى مصر اليوم الاحد 22 سبتمبر 2024.

وبلغ سعر كرتونة البيض مستويات 168 جنيهاً تسليم أرض المزرعة وبلغ سعر البيض الأحمر 170 جنيها وبلغ سعر الكرتونة من البيض البلدى 160 جنيها بسوق الجملة ويصل السعر النهائى للمستهلكين بين 185 إلى 190 جنيها.

أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجى الدواجن، أعلن عن توزيع 2000 طبق لشركة النيل و2000 طبق للشركة العامة، و 2000 طبق آخرين للشركة المصرية، وأضاف :"سيتم ضخها غدا الأحد وبكدة الضخ هيبقى 6000 طبق بزيادة 2000 طبق عما تم الإعلان عنه".



المبادرة مبادرة شعبة بيض المائدة باتحاد منتجى الدواجن بعد الإعلان الرسمى من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية والزراعة.