شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيفية حجز شقة من 70 ألف وحدة أعلنت عنها وزارة الإسكان.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترقب كبير من قبل الالاف من المواطنين للطرح المرتقب اللى أعلنت عنه وزارة الإسكان ، ومتوقع لها خلال شهرين، حيث أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات ىالعمرانية عن طرح 70 ألف وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الردخل ..وفى هذا التقرير نستعرض كيفية الحصول على شقة فى هذا الطرح ...

أولا : بالنسبة لمحدودى الدخل ..



1- عند طرح وزارة الإسكان الإعلان عليك التعرف على المدن التى يتضمنها الإعلان .

2- ادخل على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى، وأدخل بياناتك من خلال حساب خاص بك.

3- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما.

4- يجب أن يكون المتقدم من مواليد المحافظة أو العاملين بها أو المقيمين بها.

5- لا يحق للمتقدم الحصول على أكثر من وحدة سكنية.

6- فى حال حصول الزوجة على وحدة لا يحق للزوج التقدم لحجز وحدة سكنية.

7- مبلغ جدية الحجز يتم احتسابه طبقا للإعلان ويتراوح ما بين 22 ألف إلى 30 ألف جنيه.

8- فى حال استفادة المتقدم بأى دعم من قبل الدولة سواء فى صورة أرض أو وحدة إسكان تعاونى أو اسكان قومى لا يحق له التقدم مرة أخرى.

9- تحدد وزارة الإسكان طرق سداد مقدم الحجز سواء إذا كان الإعلان يتضمن وحدات استلام فورى أو وحدات استلام على نظام 3 سنات.

الأوراق المطلوبة

- يجب أن يتضمن ملف العميل الأوراق التالية

- صورة الرقم القومى للزوج والزوجة

- صور شهادات ميلاد الأبناء

- إيصال مرافق

- شهادة دحل

- صورة من عقد ايجار الوحدة

- قيد عائلى مميكن

- قسيمز زواج مميكنة

- برنت تأمينات إن وجد



ثانيا: بالنسبة لمتوسطى الدخل

- لا يوجد حد أدنى أو أقصى للدخل الشهرى

- لا يوجد شروط تتعلق بالموقع الجغرافى بمعنى من حق أى مواطن فى أى محافظة التقدم للحجز دون ةالنظر عن مكان اقامته

- جدية الحجز تتراوح ما بين 100 إلى 150 ألف جنيه

- الوحدات المقرر أن يتضمنها الإعلان منها ما هو استلام فورى ومنها ما هو استلام بعد 3 سنوات

- الوحدات كاملة التشطيب