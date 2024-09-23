السعودية | الرئيس الفلسطيني يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ94 للمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعرب فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين عن تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ94 للمملكة.

ونوه فخامته بالعلاقات الثنائية التاريخية القائمة على الأخوة والرسوخ والمتانة، مثمنًا وقوف المملكة الدائم إلى جانب القضية الفلسطينية، مقدرًا جهود سمو ولي العهد الكبيرة لتحقيق الوقف المستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وإعادة الإعمار، واستلام الحكومة الفلسطينية الشرعية لمهامها في غزة، والدعم المتواصل لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

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