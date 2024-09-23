السعودية | مدير تعليم الخرج: الوطن يعيش مسيرة بناء وتحقيق وإنجازات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الخرج

أوضح مدير إدارة تعليم الخرج الأستاذ عبدالله بن عاقل الزايدي ، أن ذكرى توحيد وطننا العزيز، المملكة العربية السعودية، بدأت مسيرتها المجيدة في عام 1932، عندما وضع الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله – أسس هذا الكيان الشامخ، محققًا حلم الوحدة والوطنية.

وأضاف اليوم، وبعد مرور 94 عامًا من العطاء والبناء، وتحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – وفقه الله -، نعيش في وطنٍ يزخر بالإنجازات ويسعى لتحقيق طموحات أبنائه في كل مجالات الحياة، وفي مقدمتها التعليم، الذي يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق رؤيتنا المستقبلية. هذا الاهتمام بالتعليم يعكس حبنا ووفاءنا لوطننا المعطاء، ويؤكد التزامنا ببناء جيل واعٍ قادر على قيادة المستقبل.

بين أن في هذا اليوم الوطني الغالي، نستذكر بفخر تاريخنا المجيد وننظر بتفاؤل إلى المستقبل الواعد. لقد تحققت تطلعات الأجيال السابقة وأصبحت رؤاهم واقعًا ملموسًا، ونحن نواصل المسير بثبات نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، مستمدين قوتنا من عزيمتنا وإيماننا بقيادتنا الرشيدة، ومدركين أن التعليم هو الأساس لكل تقدم سائلين أن يحفظ لنا قادتنا، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان.

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