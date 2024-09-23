تونس.. توقف الدراسة في سوسة بسبب الأمطار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أعلنت السلطات الجهوية في ولاية سوسة الساحلية شرق تونس إيقاف الدراسة بعد ظهر اليوم الاثنين في عدة أحياء نتيجة هطول الأمطار.

وتشهد عدة مدن تونسية تهاطلات كبيرة من الأمطار لكن أكثرها حدة كانت في ولاية سوسة اليوم ما تسبب في تدفق المياه الى المنازل بعدة أحياء سكنية.

وقالت الحماية المدنية إنها تدخلت لشفط المياه في عدة أحياء بالجهة.

وقال متحدث باسم الحماية إن حافلة خفيفة تقل 13 شخصا بينهم 11 سائحا انزلقت بفعل الأمطار في طريق بمنطقة بوفيشة في ولاية سوسة ما تسبب في حدوث إصابات.

وتأتي الأمطار المتواترة في خريف هذا العام بتونس بعد خمس سنوات متتالية من الجفاف أدت الى تقلص الانتاج الزراعي وتفاقم أزمة المياه.

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