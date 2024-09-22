شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات ترد على أنباء بيع 10% من حصة الحكومة بالشركة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان، إنها لم ترد أية معلومات بشأن نية الحكومة المصرية نسبة 10% من حصتها في الشركة، وسيتم الإعلان عن أية مستجدات قد تطرأ بخصوص هذا الأمر.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد حققت نموًا في إجمالي الإيرادات المجمعة قدره 35% خلال النصف الأول من عام 2024 ليصل إلى 38 مليار جنيه، وذلك بفضل زيادة إيرادات خدمات البيانات بوحدة أعمال التجزئة بنسبة نمو قدرها 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وشكلت 48% من إجمالي نمو الإيرادات، متبوعة بنمو إيرادات المكالمات الدولية الواردة ومبيعات السعات الدولية بنسبة 51% و103%، على التوالي.

حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا بنسبة 29% خلال النصف الأول من عام 2024 ليسجل مبلغ 15.5 مليار جنيه بهامش ربح قدره 41%، حيث ساهم مزيج الإيرادات المحسنة، إلى جانب جهود ترشيد التكاليف، في الحفاظ على هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند المستويات المستهدفة بالرغم من الضغوط التضخمية الزائدة، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 6.5 مليار جنيه، دون تغيير على أساس سنوي عن العام السابق، ليحقق هامش ربح قدره 17%.