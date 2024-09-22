شكرا لقرائتكم خبر عن ترخيص وتأمين 17381 سيارة ملاكي و41179 مركبة زيرو خلال أغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن عدد السيارات" الملاكي " التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال اغسطس من العام الجاري 2024 سجلت حوالي 17381سيارة ملاكي .

جاء من بينها 389 سيارة موديل 2021و714 سيارة موديل 2022و1792سيارات موديل 2023 و10012موديل 2024 و4474 موديل 2025 .



كما أوضحت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أغسطس 2024 فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها بلغت "زيرو" 41179مركبة .

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2782مركبة موديل 2021 و4607مركبة موديل 2022و5616مركبة موديل2023 و20852مركبة موديل 2024 و7322مركبه موديل 2025 .