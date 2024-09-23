شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار المخاطر المهددة لصناعة التشييد في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مؤسسة كوريا إنفستورز سيرفس للتصنيف الائتماني، إن عوامل الخطر العامة التي تواجه صناعة التشييد في كوريا الجنوبية، مازالت دون حل مع استمرار ضعف سوق المساكن خارج منطقة سول الكبرى.

ومن المتوقع استمرار حالة الاستقطاب في أسواق السكن في العاصمة وغيرها من المناطق. العقارات في كوريا الجنوبية وذكرت أن الطلب على المساكن في منطقة العاصمة قد يتراجع بدرجة ما نتيجة القواعد الحكومية، لكن الطلب القوي قد يستمر بشكل عام.

في حين لن يكون من السهل حل مشكلة نقص المعروض من المساكن على المدى القريب. صناعة التشييد في كوريا الجنوبية وفي وقت يمكن أن تستفيد شركات البناء الكبرى من ازدهار السوق في منطقة سول، فإن المطلوب تحسين حالة الأسواق الأخرى.

وذلك لآن المناطق الريفية تمثل حوالي 50% من نشاط شركات البناء في كوريا الجنوبية.

