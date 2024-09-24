شكرا لقرائتكم خبر عن خلال سبتمبر.. انكماش النشاط في القطاع الخاص بمنطقة اليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل القطاع الخاص في منطقة اليورو انكماشا جديدًا في سبتمبر الحالي، ما يشير إلى تراجع الاقتصاد أكثر، بحسب استطلاع مجمع أجرته مؤسسة إس آند بي جلوبال يوم الإثنين.

وتراجع الناتج المجمع الأولي لمؤشر بنك هامبورج التجاري لمديري المشتريات الصادر عن إس آند بي، إلى 9ر48 نقطة في سبتمبر من 51 نقطة في أغسطس. استمرار تراجع الإنتاج وكان التراجع في النشاط التجاري الإجمالي مدفوعًا بزيادة الانخفاض في النشاط الصناعي، إذ تراجع الإنتاج للشهر 18 على التوالي.

غير أن نشاط الأعمال الخدمية واصل النمو، وكانت وتيرة النمو هي الأضعف منذ فبراير.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى أدنى مستوى خلال 9 أشهر، مسجلًا 8ر44 نقطة من 8ر45 نقطة في الشهر السابق.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي 5ر50 نقطة في سبتمبر متراجعًا من 9ر52 نقطة في أغسطس. انخفاض الناتج الإجمالي وانخفض الناتج الإجمالي للمرة الأولى خلال 7 أشهر وسط انخفاض في الطلبيات الجديدة، وتراجعت الأعمال الجديدة بأشد وتيرة منذ يناير.

وعاد القطاع الخاص الفرنسي إلى الانكماش بعد ارتفاع في النشاط على صلة بدورة الألعاب الأولمبية، وانضم إلى ألمانيا حيث كانت وتيرة الانخفاض هي الأوضح منذ فبراير.