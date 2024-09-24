شكرا لقرائتكم خبر عن "سُبل" تحتفل باليوم الوطني بإصدار طابع تذكاري وبطاقة بريدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سُبل" طابعًا بريديًا تذكاريًا تخليدًا لذكرى لتوحيد المملكة وتأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- لتتحول إلى قصة حب وانتماء وولاء لوطن العز والشموخ، وابتهاجًا باليوم الوطني السعودي 94، تحت شعار "نحلم ونحقق".

"البريد" أصدرت طابعًا تذكاريًا فئة 3 ريالات، وكذلك بطاقة بريدية فئة 5 ريالات، احتوت على هوية الشعار التي اسُتلهمت من الأحلام التي باتت قريبة وواقعية في كل مناحي الحياة، وانعكست بوضوح على مشاريع ضخمة راهنت عليها القيادة الرشيدة في رؤية المملكة 2030، وهو ما جعلها تُرسخ من قوتها ومكانتها لمواصلة تقديم دورها المهم والمحوري على جميع الأصعدة.

تاريخ أول طابع تذكاري

ويرجع تاريخ إصدار أول طابع تذكاري باسم المملكة العربية السعودية إلى عام 1352ه، وكان ذلك بمناسبة ولاية العهد للأمير "الملك" سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله.





كما تتميز الطوابع البريدية السعودية بـ"سمة أمنية" تحول دون تزويرها، وتسهل تمييزها عن الطوابع المزورة، وتحفظ في الوقت ذاته حقوق المؤسسة والملكية الفكرية الخاصة بها.

مواكبة الأحداث الوطنية

وتواكب الطوابع البريدية التي يصدرها البريد السعودي "سبل" أبرز الأحداث الوطنية، وكذلك أهم المناسبات الدولية، إذ تصدر الطوابع البريدية التذكارية ليحاكي كل طابع منها حدثًا مهمًا، أو لتخليد مشهد بارز في التاريخ السعودي، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لهواة جمع الطوابع في أنحاء العالم، وكذلك للمؤرخين المهتمين بتدوين التاريخ.