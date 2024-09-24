شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد حدة التوتر.. أمريكا ترسل المزيد من قواتها إلى الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، بات رايدر، اليوم الاثنين، إنه يتم حاليا إرسال "عدد قليل" من القوات الأمريكية الإضافية إلى الشرق الأوسط.

وذلك في وقت توسع فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي هجماتها ضد حزب الله اللبناني.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، من بينها شبكة "سي إن إن " الإخبارية الأمريكية ،عن رايدر قوله اليوم: " في ضوء تزايد حدة التوتر في الشرق الأوسط ، ومن باب توخي الحذر ، نرسل عددا قليلا من أفراد القوات المسلحة الأمريكية الإضافية لدعم قواتنا الموجودة بالفعل في المنطقة". العدوان على لبنان يشار إلى أنه يوجد بالفعل نحو 40 ألف من الأفراد العسكريين المتمركزين في الشرق الأوسط.

وصعدت دولة الاحتلال الإسرائي بشكل كبير هجماتها في جنوب لبنان اليوم الاثنين، وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن حصيلة القتلى جراء الغارات ارتفعت إلى 356 شخصا، بينهم 24 طفلا، فيما أصيب 1246 آخرون.