شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الجوف» تحصل على شهادتي «برنامج الامتثال» و«الإفصاح البيئي» والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويتضمن البرنامج على سبيل المثال تدريب وتوعية العاملين بالمنشأة بأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية وتعيين مسؤول التزام بنظام المنافسة وإعداد آلية داخل الشركة للإبلاغ عن شبهة أي ممارسات مخالفة لنظام المنافسة.

ونوهت شركة أسمنت الجوف بحرصها الدائم على تطبيق أعلى معايير الامتثال بالأنظمة واللوائح والتعليمات، والذي يأتي بناءً على إيلاء الشركة متمثلة في مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية الاهتمام اللازم لكل مايتعلق بالالتزام بالأنظمة واللوائح.

وحصلت شركة أسمنت الجوف على شهادات الإفصاح البيئي لمنتجاتها الأسمنتية الرائدة وهي الأسمنت البورتلاندي العادي والأسمنت البورتلاندي النهائي (التشطيبات) والأسمنت المقاوم للكبريتات والأسمنت سوبر تونتي.

ونوهت الشركة بأنها تفخر بتسجيل ونشر إعلانات الإفصاح البيئي لمنتجاتها الأسمنتية من خلال "نظام EPD® الدولي".

وأفادت بأن هذا الإنجاز يعكس التزام شركة أسمنت الجوف الراسخ بالمسؤولية البيئية ليس فقط خلال مرحلة الإنتاج، بل طوال دورة حياة المنتج.

وينبع ذلك من رؤية الشركة المستقبلية ووعيها بأهمية تزويد مساهميها وأصحاب المصلحة بمعلومات موثوقة وشفافة حول التأثير البيئي لمنتجاتها، مما يدعم جهود البناء المستدام في المملكة ويتماشى مع الممارسات العالمية لرصد ومعالجة التحديات البيئية لتلبية تطلعات المستثمرين على المستوى المحلي والدولي. الدمام - شريف احمد - حصلت شركة أسمنت الجوف على شهادة إتمام برنامج الامتثال من الهيئة العامة للمنافسة، وهو أحد البرامج المقدمة من الهيئة لصالح المنشآت العاملة في السوق السعودي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تأتي هذه الشهادة بعد تقييم الهيئة العامة للمنافسة لبرنامج الامتثال الخاص بالشركة ويخضع هذا التقييم للمعايير المحددة من قبل الهيئة.ويتضمن البرنامج على سبيل المثال تدريب وتوعية العاملين بالمنشأة بأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية وتعيين مسؤول التزام بنظام المنافسة وإعداد آلية داخل الشركة للإبلاغ عن شبهة أي ممارسات مخالفة لنظام المنافسة.ونوهت شركة أسمنت الجوف بحرصها الدائم على تطبيق أعلى معايير الامتثال بالأنظمة واللوائح والتعليمات، والذي يأتي بناءً على إيلاء الشركة متمثلة في مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية الاهتمام اللازم لكل مايتعلق بالالتزام بالأنظمة واللوائح.وحصلت شركة أسمنت الجوف على شهادات الإفصاح البيئي لمنتجاتها الأسمنتية الرائدة وهي الأسمنت البورتلاندي العادي والأسمنت البورتلاندي النهائي (التشطيبات) والأسمنت المقاوم للكبريتات والأسمنت سوبر تونتي.ونوهت الشركة بأنها تفخر بتسجيل ونشر إعلانات الإفصاح البيئي لمنتجاتها الأسمنتية من خلال "نظام EPD® الدولي".وأفادت بأن هذا الإنجاز يعكس التزام شركة أسمنت الجوف الراسخ بالمسؤولية البيئية ليس فقط خلال مرحلة الإنتاج، بل طوال دورة حياة المنتج.وينبع ذلك من رؤية الشركة المستقبلية ووعيها بأهمية تزويد مساهميها وأصحاب المصلحة بمعلومات موثوقة وشفافة حول التأثير البيئي لمنتجاتها، مما يدعم جهود البناء المستدام في المملكة ويتماشى مع الممارسات العالمية لرصد ومعالجة التحديات البيئية لتلبية تطلعات المستثمرين على المستوى المحلي والدولي.