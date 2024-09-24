لمواجهة الأهلي.. وصول بعثة الزمالك تصل إلى السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الزمالك في بيان رسمي، وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم، إلى مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بعد رحلة استغرقت ساعتين ونصف، استعدادا لخوض السوبر الإفريقي ضد الأهلي، يوم الجمعة المقبل.

واستقبل بعثة الزمالك كل من، السفير المصري في الرياض أحمد فاروق، ضياء الدين حماد نائب السفير، أحمد المحمادي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه بالسعودية، سعد العيسى مدير المشاريع بهيئة الترفيه، أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم.

وجاءت قائمة الزمالك المسافرة إلى السعودية كالتالي:

حراسة المرمى، محمد صبحي، محمد عواد، محمود الشناوي

خط الدفاع، عمر جابر، حمزة المثلوثي، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، أحمد محمود، محمد حمدي، محمود بنتايك

خط الوسط، نبيل عماد دونجا، زياد كمال، محمد شحاتة، محمد السيد، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، مصطفى شلبي، أحمد مصطفى "زيزو"، كونراد ميشالاك

خط الهجوم، سيف الجزيري، عمر فرج، حسام أشرف، ناصر منسي

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