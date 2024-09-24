الاقتصاد

«الناقول»: بيع 50 % من مشروع «دير فيلا»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول إتمام بيع ما يقارب (50%) حتى الآن من مشروع (دير فيلا) لشركتها التابعة شركة دير العقارية.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إنها أنجزت ما نسبته (90%) من المشروع حتى الآن، فيما لا توجد زيادة في تكلفة المشروع.
وتوقعت أن ينعكس الأثر إيجابيا على القوائم المالية السنوية للعام 2024م.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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