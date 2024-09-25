شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. ارتفاع في البنوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، داخل البنوك المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 48.62 جنيه للشراء، و48.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصريوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 48.66 جنيه للشراء، و48.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصروارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر إلى، 48.66 جنيه للشراء، و48.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية، 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويسبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قناة السويس، 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدوليوارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك التجاري الدولي إلى، 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلاميسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي،48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلاميبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في مصرف أبوظبي الإٍسلامي، 48.71 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنيارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الكويت الوطني، إلى 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قطر الوطني، 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع.
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