شكرا لقرائتكم خبر عن «تبوك الزراعية» تبيع حصتها في مصادر الأعلاف بـ7 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تبوك للتنمية الزاعية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والمنعقد مساء أمس.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالتخارج من الاستثمار بشركة مصادر الأعلاف الزراعية وذلك ببيع كامل الحصص المملوكة لشركة تبوك للتنمية الزراعية بشركة مصادر الأعلاف الزراعية المحدودة.
وتقدر النسبة التي تملكها الشركة 60% من إجمالي حصص الشركة فيما بيعت إلى الشريك أحمد حسين العمري مقابل مبلغ 7 ملايين ريال بما في ذلك المصنع التابع لمؤسسة أحمد حسين العمري والذي تمتلك فيه الشركة أيضاً ما نسبته 60%.
وأضفت أن سبب التخارج لما يحققه من إيقاف الخسائر المستمرة والذي بلغ في المتوسط 4ملايين ريال سنوياً. وتحقيق سيولة نقدية للشركة بمبلغ 7 ملايين ريال من عملية التخارج، وكذلك تحقيق أرباح صافية من التخارج بمبلغ 9.6 مليون ريال سيتم تسجيلها مباشرة بقائمة الربح أوالخسارة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالتخارج من الاستثمار بشركة مصادر الأعلاف الزراعية وذلك ببيع كامل الحصص المملوكة لشركة تبوك للتنمية الزراعية بشركة مصادر الأعلاف الزراعية المحدودة.
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وأضفت أن سبب التخارج لما يحققه من إيقاف الخسائر المستمرة والذي بلغ في المتوسط 4ملايين ريال سنوياً. وتحقيق سيولة نقدية للشركة بمبلغ 7 ملايين ريال من عملية التخارج، وكذلك تحقيق أرباح صافية من التخارج بمبلغ 9.6 مليون ريال سيتم تسجيلها مباشرة بقائمة الربح أوالخسارة.