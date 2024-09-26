شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة قوة اليوان مقابل الدولار تفاقم الضغوط الانكماشية على الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل اليوان الصيني أعلى مستوى له في أكثر من 16 شهرا، يوم الأربعاء، بعد أن كشفت بكين عن مجموعة من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد المتباطئ، لكن هذه القوة جاءت بنتائج عكسية، بعدما فاقمت الضغوط الانكماشية على الاقتصاد الصيني المتعثر بالفعل، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. ارتفاع اليوان الصيني ارتفع اليوان الصيني في خارج الصين لفترة وجيزة إلى 6.9946 مقابل الدولار وهو المستوى الأقوى منذ مايو 2023.

ويتداول اليوان الصيني في الداخل الصيني حاليًا عند 7.0319 مقابل الدولار ويظل أيضًا عند أقوى مستوياته منذ مايو الماضي. ماذا تعني مكاسب الرنمينبي؟ حول ذلك، قال وي ليانج تشانج استراتيجي النقد الأجنبي والائتمان في بنك "دي بي إس" لشبكة سي إن بي سي :"إن صناع السياسات بالصين يحتاجون إلى توخي الحذر حتى لا يسمحوا لمكاسب الرنمينبي (المعروف أيضا باسم اليوان الصيني) بالتأثير على قطاع التصدير في ضوء الاقتصاد الصيني الهش حاليًا"، مشرًا بذلك إلى رغبة الصين المتعمدة في تخفيض قيمة عملتها لأغراض التصدير. ضغوط متزايدة على اليوان كما قال إدموند جوه، رئيس الدخل الثابت الصيني لدى "أبردين":"نعتقد أن بيئة النمو الضعيف والتضخم المنخفض في الصين من شأنها أن تضع بعض الضغوط على الرنمينبي في المستقبل".

من جانبه قال بن إيمونز مؤسس شركة "فيد ووتش أدفايزرز" :"أن التعزيز السريع لليوان الصيني قد يضيف المزيد من الضغوط الانكماشية على صادرات الصين". سيطرة صينية على اليوان وعلى النقيض من العملات الرئيسية الأخرى مثل الدولار الأمريكي والين الياباني والتي تتمتع بسعر صرف حر (عائم) تفرض الصين سيطرة صارمة على قيمة اليوان.

ويُسمَح لليوان بالتداول ضمن نطاق محدود يبلغ 2% أعلى أو أقل من سعر النقطة الوسطى للسعر في اليوم. سعر اليوان الخارجي يتم تداول اليوان أيضًا خارج الصين وخاصة في هونج كونج وأيضًا في لندن وسنغافورة ونيويورك كأهم الأسواق الدولية فما يُعرف باليوان الخارجي والذي لا يخضع لسيطرة صارمة مثل اليوان الداخلي ويتأثر بالعرض والطلب في السوق.

ذكرت زيرلينا زينج رئيسة استراتيجيات الائتمان في آسيا بشركة أبحاث الائتمان "كريديت سايتس" :"نرى إمكانية لتداول اليوان الخارجي بأقل من 7.0 خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حيث قد يؤدي موقف مسئولو السياسات النقدية المؤيد للنمو إلى المزيد من التغطية القصيرة على هبوط اليوان كما أن تخفيف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يفوق ما يقوم بنك الشعب الصيني(البنك المركزي الصيني)". اجراءات بنك الشعب الصيني في مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء، أعلن محافظ بنك الشعب الصيني بان جونج شنج أن البنك المركزي الصيني سيخفض كمية النقد التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها والمعروفة باسم "نسبة الاحتياطي الإلزامي" بمقدار 50 نقطة أساس.

وقال أيضًا إن بنك الشعب الصيني سيخفض سعر إعادة الشراء لمدة 7 أيام بمقدار 0.2 %.

اقرأ أيضاً: بعد إطلاق حزم تحفيز تاريخية.. هل تنجح الصين في انتشال اقتصادها؟

ووفق ذلك، خفض بنك الشعب الصيني سعر فائدة تسهيل الإقراض متوسط الأجل إلى 2% من 2.3% ليكون هذا هو الخفض الثاني لسعر فائدة تسهيل الإقراض متوسط الأجل في حوالي ثلاثة أشهر بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة من 2.5% إلى 2.3% في أواخر يوليو. أداء السندات والأسهم الصينية ارتفعت أسعار السندات الصينية بعد إعلان بنك الشعب الصيني حيث وصلت عائدات السندات لأجل 10 سنوات و30 عامًا إلى مستويات منخفضة قياسية في وقتٍ يميل فيه الطلب المتزايد على سندات الدولة إلى تعزيز عملتها.

اقرأ أيضاً: مخاوف من تباطؤ اقتصاد الصين بعد تراجع نشاط التصنيع في أغسطس

زادت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 2.074% يوم الأربعاء في حين ارتفعت العوائد على السندات لأجل 30 عاما إلى 2.182%.

كذلك نمت الأسهم الصينية أيضا عقب الإعلان حيث شهد مؤشر هانج سنج في هونج كونج أفضل يوم له في سبعة أشهر بارتفاعٍ بنسبة 2% في حين سجل مؤشر سي إس آي 300 في الصين أكبر مكسب يومي له في أكثر من أربع سنوات بنسبة 2.13%.