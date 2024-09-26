شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أصيبت مرسيدس بعقدة تراجع المبيعات في الأشهر الأخيرة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسهم "ميرسيدس"الألمانية الكبرى لصناعة السيارات بنحو 7% بعد أن خفضت الشركة بشكل كبير نتائجها المتوقعة للعام بأكمله بسبب ضعف الطلب الصيني على سياراتها، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز. خفض توقعات أرباح "مرسيدس" خفضت شركة مرسيدس بنز توقعاتها قائلة إن المجموعة تتوقع الآن أن تكون الأرباح قبل الفوائد والضرائب "أقل بكثير" من العام السابق. وألقت الشركة باللوم على التدهور السريع للأعمال في الصين.

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وفي بيان لها، قالت الشركة: "لقد فقد نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين المزيد من الزخم وسط ضعف الاستهلاك فضلاً عن استمرار التباطؤ في قطاع العقارات. وقد أثر هذا على إجمالي حجم المبيعات في الصين، بما في ذلك المبيعات في قطاع السلع الفاخرة". تراجع مبيعات "مرسيدس" وفي الوقت نفسه، تشهد مبيعات الشركة في أوروبا تباطؤًا أيضًا فقد انخفض تسليم مرسيدس في الاتحاد الأوروبي بنسبة 12.7% في أغسطس مقارنة بالعام السابق كما انخفضت بنسبة 3.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى.

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وقالت شركة صناعة السيارات إنها تتوقع الآن أن يتراوح عائد المبيعات المعدل بين 7.5% و8.5% وهو أقل من توقعاتها السابقة البالغة 10% و11% (تم خفض هذا بالفعل في يوليو بعد توقع سابق بنسبة 14% - 15%). ضربة لمرسيدس والشركات الألمانية يعد هذا التراجع ضربة قوية لصناعة السيارات الألمانية بعد أن خفضت شركة "بي إم دبليو" توقعات أرباحها لهذا العام بينما تبحث شركة "فولكس فاجن" عن خفض التكاليف بكل الوسائل.

وتواجه شركات صناعة السيارات الأوروبية تباطؤًا في المبيعات في الصين وانخفاضًا في مبيعات السيارات الكهربائية.

ودعى القائمون على قطاع السيارات صناع السياسات إلى التدخل وتقديم المساعدة اللازمة لاستعادة القدرة التنافسية، من بين أمور أخرى عندما يتعلق الأمر بسوق السيارات الكهربائية.

وانخفضت أسهم مرسيدس بنسبة 7% في أوروبا، كما انخفضت أسهم بي إم دبليو بنسبة 3% مؤخرا.