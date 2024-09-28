شكرا لقرائتكم خبر عن 4.9 مليون مستفيد من خدمة صرف المعاشات على مكاتب البريد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وصول عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد نحو 4.94 مليون مستفيد بنهاية الفترة من أبريل - يونيو 2024 مقارنة بنحو 4.88 مليون مستفيد بنهاية الفترة من أبريل - يونيو 2023. ويصبح عدد مكاتب البريد نحو 4643 مكتبا بحسب آخر تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حققت الهيئة القومية للبريد فائضا ماليا خلال عام 2022 يقارب 4 مليارات جنيه. واستحدثت الهيئة مكاتب متنقلة لاستخدامها في أوقات الذروة لا سيما أوقات صرف المعاشات فضلًا عن نشر الأكشاك البريدية حيث تم إنشاء 300 مكتب بريد و100 مكتب متحرك.

كذلك تعمل الوزارة على تطوير وتوسيع محفظة الخدمات التي يقدمها البريد المصري ومنها خدمات منصة مصر الرقمية وخدمات التوثيق بوزارة العدل في أكثر من 119 مكتب بريد، وخدمات الشمول المالي والقروض الاستهلاكية متناهية الصغر.