الذهب يتراجع مع بداية تعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب بقيمة 10 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم، الاثنين، مقارنة بمستواه في التعاملات المسائية أمس الأحد.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

انخفض سعر الذهب عيار 14 الى 2393 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3077 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3590 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4103 جنيه للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 28720 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا 0.02 % إلى نحو 2659 دولار اللأونصة، (تعادل الأوقية بحجم 31.1 جرام من عيار 24)، بحلول التعاملات الصباحية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج