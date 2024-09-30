«بطولة جديدة».. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

زف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، خبرا سعيدا لجماهير النادي الأهلي، وذلك بعد أيام قليلة من خسارة لقب السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

وفي تصريحات إذاعية اليوم الإثنين، كشف شوبير أن الأهلي أمامه فرصة للفوز ببطولة جديدة من خلال التتويج بلقب الكأس الأفروآسيوية.

وقال حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: «الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرر بعد ماتش الأهلي والعين الإماراتي يوم 29 أكتوبر في كأس العالم للأندية الإنتركونتينينتال هيعمل مراسم تتويج وتسليم كأس بطولة الأفروأسيوية للفريق الفائز وهيتعامل مع المباراة دي كبطولة في حد ذاتها ده غير إنها بتوصلك للدور اللي بعد كده من البطولة بمواجهة الفائز من بطل أمريكا الجنوبية وبطل الكونكاكاف».

وأضاف الإعلامي: «فالنادي الأهلي يشاء السميع العليم عندك فرصة تكسب بطولة على ملعبك وبين جماهيرك ولو الاهلي ما اشتغلش على ده من دلوقتي هتبقى مشكلة فمهم جدا جدا جدا يجهّز لده من دلوقتي خاصة إن عنده كاس السوبر خلال أيام ففرصة كويسة للأهلي إنه يغسل أحزانه».