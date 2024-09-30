أعلنت وزارة الصحة بغزة، "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على القطاع إلى 41615 قتيلا 96359 مصابا منذ 7 تشرين الاول". واشارت الوزارة في بيان، الى أن "20 شخصا على الأقل قتلوا في الأربع وعشرين ساعة الماضية".

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