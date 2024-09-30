اشار وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الى أن "اغتيال امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله مرحلة مهمة لكنها ليست النهاية"، مضيفا أن "هدفنا إعادة سكان الشمال وسنُفعل لأجل ذلك قواتنا برا وبحرا وجوا".
وتوجه الى قوات سلاح المدرعات بشأن المناورة البرية، بالقول أننا "سنستخدم كل قدراتنا بما فيها أنتم".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي: اغتيال نصر الله مرحلة مهمة لكنها ليست النهاية وهدفنا إعادة سكان الشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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