شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات تتجاوز 2.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.6 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 31539 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 38917 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 13684 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 7534 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 10720 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 3113 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 8035 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والقاهرة للخدمات التعليمية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، ومصر للأسمنت-قنا.

وأعلنت شركة أجواء للصناعات الغذائية-مصر، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة لعدد 222.2 ألف سهم بقيمة 16.3 مليون جنيه.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المشروعات الصناعية والهندسية، وسماد مصر (إيجيفرت) عدد 9.15 مليون سهم، 2000 سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة المنصورة للدواجن عدد 300 ألف سهم، فيما باع مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية عدد 110 آلاف سهم، 24 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

كما باع مساهم رئيسي بشركة العبوات الطبية عدد 950 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والقاهرة للخدمات التعليمية عدد 8234 سهم، 800 سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إيرادات بلغت 6.6 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 حتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 4.96 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 33%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 6.3 مليار جنيه مقارنة مع أرباح بقيمة 4.4 مليار جنيه بنسبة نمو 43%.

وحققت الشركة العامة للصوامع والتخزين، أرباحًا بلغت 35.8 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 حتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 23.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 51%.

في سياق متصل أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، عن عقد الجمعية التأسيسية لشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد، والتي تهدف إلى إقامة محطة تسهيلات بحرية لتأمين الاحتياجات الحالية والمستقبلية لشركات البتروكيماويات من غاز الإيثان المستورد، وذلك بهيكل مساهمين يضم الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "ايكم" بنسبة 40%، شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك" بنسبة 25%، وشركة جاما للإنشاءات بنسبة 25%، والشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" بنسبة 10%، وبرأس مال مصدر مبدئي 15 مليون دولار بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 660 مليون دولار.

كما أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، عن استحواذ الشركة على منتج دوائي رائد يُستخدم في علاج مرض السكري من النوع الثاني، وتمثل هذه الصفقة أكبر عملية استحواذ تقوم بها راميدا، وتُعزز من التزام الشركة بتوسيع محفظة منتجاتها من الأدوية عالية الهامش الربحي ذات الدخل المتكرر في مجالات علاج الأمراض المزمنة، ويشغل هذا المنتج الدوائي المستحوذ عليه المركز الأول (بحصة سوقية 9%) على مستوى عدد الوحدات المباعة في مجاله العلاجي، والتي تقدر قيمته بأكثر من 6.7 مليار جنيه و 31.3 مليون وحدة مباعة.