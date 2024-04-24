منصة “Bitget” تتألق في أسبوع “Token2049” بدبي بجلسات نقاشية وفعاليات جانبية متنوعة

شاركت “Bitget”، الشركة العالمية الرائدة في تبادل العملات المشفرة وتقنيات الويب 3، بشكل بارز في فعاليات أسبوع Token2049 في دبي.

تولى “Vugar Usi Zade”، المدير التنفيذي للعمليات في “Bitget”، قيادة جلسة نقاش حول ترميز الأصول في العالم الحقيقي.

استغلت الشركة الفرصة لاستضافة العديد من الفعاليات الجانبية.

تناولت الجلسة التي شارك فيها “Vugar” موضوع “التمويل اللامركزي العملي وترميز الأصول الواقعية لحل مشاكل العالم الحقيقي”، بمشاركة قادة الصناعة مثل “أندريس مينيسيس” من مجموعة “OG” الإعلامية، و”روبن أوباغس” من “Prop Chain”، و”راج براهمابهات” من “Zeebu”، و”آنا شاكولا” من “Cointelegraph”.

خلال المناقشة، قدم “Vugar” رؤى قيمة حول إمكانيات ترميز الأصول الواقعية ومستقبل تكنولوجيا البلوكشين في التأثير على الحياة اليومية، مؤكدا على أهمية مشاركة الحكومات والسلطات في استخدام العقود الذكية والبلوكشين لتحسين الكفاءة في مختلف القطاعات.

أشار “Vugar” إلى التحديات الراهنة التي تواجهها الصناعة وشركات الويب 3، وشدد على الفوائد الهائلة التي يمكن أن تجنيها الصناعة المصرفية من دمج تكنولوجيا البلوكشين في عملياتها.

كما ألقى كلمة رئيسية عن نمو “Bitget” وخططها المستقبلية لعام 2024.

توج الحدث بفعاليات جانبية مثل “Bitcoin Track Day Dubai 2024” برعاية Surf Protocol وMerlin Chain وTrust Wallet وBitlayer، والتي قدمت تجربة فريدة تجمع بين شبكات العملات المشفرة والتجارب المليئة بالأدرينالين.

واختتم الأسبوع بحفل شاطئي نظمته “Bitget” بالتعاون مع TRON وP2P.org.

جدير بالذكر أن “Bitget”، تأسست في عام 2018، حاليا تخدم أكثر من 25 مليون مستخدم عالميا، وتعمل على توفير حلول تداول مبتكرة بما في ذلك ميزة نسخ التداول ومحفظة “Bitget Wallet”، وتستمر في التعاون مع شركاء موثوقين لتعزيز تبني تقنيات العملات المشفرة.

اقرأ أيضا:

بينانس تنهي عملية الحرق الفصلية رقم 27 لعملة BNB بعدد يقارب 2 مليون BNB

الكشف عن مواعيد انطلاق صناديق استثمار البيتكوين والايثيريوم في هونغ كونغ!