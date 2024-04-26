معركة قانونية بين هيئة الأوراق المالية وشركة الريبل والكشف عن مواعيد قضائية هامة!

معركة قانونية بين هيئة الأوراق المالية وشركة الريبل تكشف عن مواعيد قضائية هامة

في تطور حديث ضمن القضية المرفوعة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد شركة الريبل، قامت القاضية “سارة نتبورن”، المنتدبة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، بإصدار أمر جدولة جديد يتعلق بطلب الريبل لرفض المستندات التي قدمتها الهيئة مؤخرا لدعم مطالبتها بالتعويضات وإصدار حكم نهائي.

وفقا للجدول الزمني الموضوع، منحت الهيئة مهلة حتى 29 أبريل لتقديم ردها على هذا الاقتراح، تليها فرصة لشركة الريبل لتقديم ردها خلال ثلاثة أيام عمل.

في الآونة الأخيرة، قدمت الريبل، التي تتخذ من سان فرانسيسكو، معارضة قوية لطلب الهيئة بالحصول على تعويضات، مطالبة المحكمة برفض طلب الوكالة للحصول على فوائد الرفض والحكم المسبق.

كما أشارت الريبل إلى أن الغرامة المدنية التي يمكن أن تفرضها الهيئة لا يجب أن تتجاوز 10 مليون دولار، في حين تسعى الهيئة لفرض غرامات وعقوبات تقدر بحوالي 2 مليار دولار.

وفقا لما ذكرته الريبل، لم تتح الفرصة لها لتلقي إيداع من “فوكس”، وأن إعادة فتح الملفات من أجل تلقي هذا الإيداع ستؤدي إلى نفقات وتأخير.

كما أكدت الريبل أن الهيئة كان يجب أن تكشف عن “فوكس” كشاهدة خبيرة قبل انتهاء فترة الاكتشاف، وأن هذا الالتزام لا يمكن التهرب منه بمجرد توصيفها كشاهدة موجزة، مما يستدعي المحكمة لإلغاء إعلانها بسبب الكشف المفاجئ.

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