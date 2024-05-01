في خضم الهبوط الحالي لسعر البيتكوين: إليكم أبرز العملات الرقمية المتضررة!

بدأ سوق الكريبتو بداية قوية في سنة 2024 حيث وصل سعر البيتكوين لمستوى قياسي جديد سحب معه أغلب العملات الرقمية البديلة لأعلى.

لكن وبعد حدث الإنقسام الرابع الذي حدث مؤخرا والذي استبشر به الكثير حيث عادة ما يصعد سعر البيتكوين بعد هذا الانقسام.

حاليا يمكن أن صعود سعر البيتكوين سيأخذ وقت أطول بعد حدث الانقسام حيث تدحرج السعر وفقد المستوى النفسي الهام المقدر بـ 60 ألف دولار.

هبوط البيتكوين وكعادته يسحب معه العديد من العملات الرقمية البديلة وهو ما حدث بالفعل.

وفقا لمنصة “IntoTheBlock” فإن هناك عشرة مشاريع للعملات المشفرة يعاني معظم المستثمرين فيها من خسائر، وأبرز هذه المشاريع:

مشروع Algorand (ALGO) الذي يعاني 91% من مستثمريه من خسائر غير محققة.

يليهم مستثمرو Sandbox (SAND) وArbitrum (ARB)، حيث يزيد عدد الخاسرين في هذه المشاريع عن 80%.

مستثمرو كاردانو (ADA) وUniswap (UNI) ينضمون أيضا إلى هذا النادي غير المرموق، مع خسائر تصل إلى 60% و52% على التوالي.

على النقيض من هذه الإحصاءات السلبية، تقترح “IntoTheBlock” أن هذه المشاريع قد توفر فرص مثالية للاستثمار طالما أنها تظهر أساسيات قوية وعلامات على النشاط والنمو عبر الشبكة.

كيف حال حاملو العملات الرقمية ذات طابع الميم؟

عملات الميم لطالما كان حاملوها عرضة للسخرية حيث يرون أنها بدون فائدة وأن مخاطرها أكثر من منافعها.

لكن وبحسب المصدر سابق الذكر “IntoTheBlock” فإن 18% فقط من حاملي عملة Dogecoin (DOGE) يعانون من خسائر في الوقت الحالي.

مستثمرو Shiba Inu (SHIB) أكثر تأثر بعض الشيء، حيث أن نحو 40% منهم تحت الماء حتى الآن.

بينما أغلب المستثمرين في Pepe (PEPE) وFloki Inu (FLOKI) مازالو في المنطقة الخضراء.

يمكن القول أن مجموعة العملات الرقمية ذات طابع الميم اتسمت بصورة أكثر تفاؤلا نظرا للزيادات الكبيرة في أسعار العديد من العملات الرقمية والتي حدثت في الأشهر التي سبقت التصحيح الراهن.

اقرأ أيضا:

بعد حدث الانقسام بأيام: سعر البيتكوين يخسر مستوى 60 ألف دولار فهل هناك مزيد من الانخفاض؟

مستقبل DeFi: ترقب لمؤتمر “Chainlink” في الرياض بحضور مؤسس المشروع ” سيرجي نزاروف”