اختراق منصة تداول العملات المشفرة اليابانية "DMM" وتسجيل خسارة بقيمة 305 مليون دولار!

في 31 مايو، تعرضت منصة تداول العملات المشفرة اليابانية “DMM Bitcoin” لاختراق أمني كبير، نتج عنه خسارة ما يقرب من 305 مليون دولار من البيتكوين.

أكدت المنصة وقوع الهجوم، موضحة أنه تم استنزاف 4502.9 عملة بيتكوين من أنظمتها.

لم تقدم “DMM Bitcoin” تفاصيل إضافية حول الاختراق، لكنها أشارت إلى أنها تجري تحقيق شامل وقد نفذت تدابير صارمة لمنع تكرار مثل هذا الهجوم مستقبلا.

عقب الحادثة، أعلنت “DMM Bitcoin” أنها اتخذت تدابير صارمة لمنع أي تدفقات غير مصرح بها للعملات المشفرة من منصتها، وذلك وفقا لبيانها الرسمي المنشور على موقعها الإلكتروني.

تعهدت الشركة بتعويض جميع ودائع البيتكوين للعملاء بالكامل، وأكدت أنها ستقوم بشراء كمية معادلة من البيتكوين المفقود بدعم من شركات مجموعتها.

وقالت الشركة في بيانها:

يرجى التأكد من أننا سنشتري المبلغ المعادل من BTC للتدفقات الخارجية بدعم من شركات المجموعة ونضمن استرجاع المبلغ بالكامل.

كما أعلنت “DMM Bitcoin” عن تطبيق قيود جديدة، حيث أوقفت جميع معاملات الشراء الفورية على منصتها، وحذرت المستخدمين من أن عمليات السحب التي تتضمن الين الياباني قد تواجه تأخيرات كبيرة مقارنة بالأوقات المعتادة.

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