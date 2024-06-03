عملة البيتكوين تحتاج إلى حلول للتوسع وفقا لشركة بينانس!

وفقا لتقرير بحثي جديد صادر عن شركة تداول العملات المشفرة بينانس جاء فيه أن شبكة البيتكوين بحاجة إلى مزيد من التوسع.

في ديسمبر 2022، أطلق “كاسي رودارمور” بروتوكول “Ordinals”، مما أدى إلى إنشاء ما يسمى “النقوش” وأطلق دورة من الزخم والضجيج لرموز البيتكوين غير القابلة للاستبدال (NFT) في عام 2023.

أدى إدخال “النقوش” إلى زيادة الطلب على مساحة كتل البيتكوين.

بعد “Ordinals”، تم إنشاء معيار رمز البيتكوين القابل للاستبدال، BRC-20، وبعد ذلك، بروتوكول “Runes”، الذي تم إطلاقه مؤخرا.

لقد أدى إطلاق هذه البروتوكولات الجديدة إلى جذب مجموعة جديدة من المستخدمين والتجار والمطورين وحتى الأشخاص الذين لديهم اهتمام قوي بالبيتكوين.

حاليا، تقوم كيانات العملات المشفرة بتمويل وتطوير مشاريع البيتكوين بمعدل غير مسبوق.

ومن المثير للاهتمام أن بعض شركات التطوير قد بدأت في الانتقال من شبكات الطبقة الأولى البديلة إلى البيتكوين.

إلى جانب هذه البروتوكولات، يجري حاليا العمل على العديد من مشاريع البيتكوين الجديدة بينما تم إطلاق مشاريع أخرى.

وهي تتراوح من أنشطة مختلفة، مع تركيز بعضها على إنشاء أسواق المال أو تقديم خدمات التحصيص وإعادة الإيداع على شبكة البيتكوين.

على الرغم من أن هذه الابتكارات تشير إلى ثقة المجتمع في إمكانات البيتكوين على المدى الطويل، إلا أنها أدت إلى زيادة ازدحام مجمعات الذاكرة وارتفاع رسوم المعاملات.

بين عامي 2022 و2023، ارتفع متوسط ​​رسوم معاملات البيتكوين بنسبة 175% من 1.5 دولار إلى 4.2 دولار.

وحتى الآن، في عام 2024، زادت الرسوم وارتفعت إلى 9 دولار.

أخبرت بينانس إن هذا يسلط الضوء على أهمية حلول قابلية التوسع في البيتكوين، والتي يمكن أن تساعد في نقل بعض المعاملات من شبكات الطبقة الأولى إلى شبكات الطبقة الثانية.

يركز مجتمع العملات المشفرة على تعزيز اعتماد البيتكوين، لكن المستخدمين قد يواجهون رسوم معاملات مرتفعة في السنوات القليلة المقبلة.

في عام 2023، عالجت شبكة البيتكوين 152 مليون معاملة، ويميل هذا الرقم إلى الارتفاع إلى 1.6 مليار إذا قام 2٪ من سكان العالم بإجراء عشر معاملات بيتكوين سنويا.

أصرت بينانس على أنه إذا كان التبني الجماعي العالمي الحقيقي هو هدف البيتكوين حقا، فيجب أن يكون من الواضح أن عدد قليل من حلول قابلية التوسع في البيتكوين ستكون ضرورية على الأقل.

وفي الوقت نفسه، توجد بالفعل حلول لتوسيع نطاق البيتكوين مثل “Lightning Network” و”RGB” و”Stacks” و”BounceBit” و”Merlin”.

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