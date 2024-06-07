وضع السوق: تألق سعر العملة INJ وسعر البيتكوين يستقر فوق مستوى 70 ألف دولار

شهدت العملة الرقمية Injective (INJ) ارتفاع ملحوظ بنسبة 12% خلال اليوم، لتصل إلى 30 دولار، بينما استقرت عملة البيتكوين فوق مستوى 71,000 دولار.

البيتكوين يستقر ويتداول ضمن نطاق ضيق:

رغم التدفقات المتزايدة إلى صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) في البيتكوين الفورية خلال الأيام الأخيرة، لم تتمكن عملة البيتكوين من تجاوز نطاق تداولها الحالي الذي يتراوح بين 70,000 و71,000 دولار.

في عطلة نهاية الأسبوع، كان التداول هادئ نسبيا، حيث استردت عملة البيتكوين جزء من قيمتها بعد تراجعها يوم الجمعة إلى حوالي 67,500 دولار.

مع بداية الأسبوع، شهد السوق انتعاش، حيث ارتفع سعر البيتكوين بشكل سريع ليتجاوز حاجز 70,000 دولار.

ورغم أن هذه الزيادة قوبلت بمقاومة قوية من قبل البائعين في البداية، إلا أن البيتكوين استمرت في الصعود وحققت أعلى مستوى لها في عدة أسابيع عند 71,767 دولار، مدعومة بتدفقات كبيرة إلى صناديق الاستثمار المتداولة.

ومع ذلك، لم تستطع الحفاظ على هذا الزخم لفترة طويلة، حيث عادت لتستقر عند مستوى 71,000 دولار، محتفظة بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.4 تريليون دولار.

أما بالنسبة لنسبة استحواذ وحصة البيتكوين من السوق بالنسبة للعملات البديلة فبقيت مستقرة عند 50.4٪، وفقا لمؤشر CoinGecko.

على صعيد العملات البديلة الكبرى، كانت التحركات اليومية هادئة أيضا، مما يعكس ويتطابق مع أداء البيتكوين.

العملات مثل ETH، BNB، DOGE، SOL، SHIB، AVAX، TRX، وDOT شهدت تراجعات طفيفة، في حين سجلت XRP، LINK، TON، وADA مكاسب محدودة.

خلاصة القول:

مع استمرار تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، والتقلبات في السوق، من المهم مراقبة كيف ستتفاعل عملة البيتكوين والعملات الرقمية البديلة مع هذه العوامل في الأيام القليلة القادمة.

استقرار البيتكوين في نطاق ضيق قد يشير إلى مرحلة تهيئة لموجة صعودية أو تراجع آخر.

من جهة أخرى، التحركات البارزة في العملات البديلة تشير إلى فرص تداول واعدة في المستقبل القريب.

اقرأ أيضا:

جنون عملات الميم: عملة BRETT تحقق أعلى مستوياتها بعد إعلان إدراجها على منصة KuCoin

بينانس تعلن عن اكتتاب مشروع IO.NET وعملته الرقمية IO