شركة الكريبتو “Kraken” تستعد لطرح عام أولي “IPO” العام المقبل

تعتزم منصة “Kraken” التي تعد إحدى أقدم وأكبر منصات تداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة، تنظيم جولة تمويلية كبيرة قبل الطرح العام الأولي المحتمل في العام المقبل.

وفقا لتقرير بلومبرغ، تسعى “Kraken” لجمع 100 مليون دولار من خلال هذه الجولة، في خطوة استراتيجية لتعزيز مركزها المالي استعدادا للطرح.

“Kraken” تسير نحو الطرح العام “IPO”:

إذا مضت “Kraken” قدما في خططها، فستصبح ثاني منصة تداول عملات مشفرة تُدرج أسهمها في الأسواق العامة بعد شركة “كوين بيس”، هذه الأخيرة هي منافستها الأبرز.

تأتي هذه الخطوة استجابة للطلب المتزايد من المستثمرين والاهتمام المتجدد بسوق العملات المشفرة، الذي شهد انتعاشا كبيرا في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى زيادة أحجام التداول وتحقيق أرباح كبيرة لمنصات التداول مثل “Kraken”.

أفادت مصادر مطلعة بأن “Kraken” تهدف إلى إتمام جولة ما قبل الاكتتاب العام بحلول نهاية هذا العام، على أن يتم الاكتتاب العام في العام المقبل بعد ضم عضو بارز إلى مجلس إدارتها.

وأوضحت ذات المصادر أن المناقشات الحالية تتعلق بالشروط والتقييمات، لكن لم يتم بعد توثيق أي اتفاقات رسمية.

نضج سوق العملات المشفرة:

تأسست “Kraken”، الشركة الأم “Payward”، في عام 2011.

وعلى مدى سنوات، كانت الشركة تسعى لتحقيق الطرح العام، لكن التحديات التنظيمية والتقلبات الحادة في سوق العملات المشفرة كانت تعوق تحقيق هذا الهدف.

اليوم، يشهد السوق تغيرات إيجابية على كلا الجبهتين.

البيتكوين تشهد طلب متزايد من وول ستريت، حيث يقدر الخبراء أن مليارات الدولارات ما زالت تنتظر الدخول إلى صناديق الاستثمار المتداولة التي تم إطلاقها مؤخرا.

على الجانب الآخر، بدأت السياسات التنظيمية في التكيف مع العملات المشفرة، مع دفع المشرعين نحو تشريعات توفر الوضوح القانوني لهذه الصناعة.

الشهر الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي قانون شاملا يحدد معايير تصنيف الأصول الرقمية كسلع أو أوراق مالية، ويوضح كيفية تسجيل منصات تداول العملات المشفرة بشكل صحيح لدى الجهات التنظيمية.

لكن على الرغم من هذا الزخم الإيجابي، واجهت “Kraken” تحديات تنظيمية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

في العام الماضي، دفعت الشركة غرامة قدرها 30 مليون دولار بسبب عدم تسجيل خدمة التحصيص كمنتج استثماري.

حاليا، تواجه الشركة دعوى قضائية أخرى تتعلق بزعم إدراج العديد من الأوراق المالية غير المسجلة على منصتها.

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