مؤلف كتاب “الأب الغني والأب الفقير” يتوقع وصول سعر البيتكوين لـ 350 ألف دولار ويوضح السبب!

في تصريح مثير للجدل، أعرب “روبرت كيوساكي” الخبير المالي الشهير ومؤلف كتاب “الأب الغني والأب الفقير” عن ثقته بأن سعر البيتكوين (BTC) سيصل إلى مستوى 350 ألف دولار بحلول 25 أغسطس 2024.

تحليل كيوساكي لسعر البيتكوين:

في تغريدة حديثة، كشف “كيوساكي” عن توقعاته الجريئة قائلا:

أعتقد أن البيتكوين سيصل إلى مستوى 350 ألف دولار بحلول أغسطس المقبل.

وأضاف أن هذه التنبؤات قد تكون مجرد أمنيات أو تكهنات، لكنها ليست بعيدة عن الواقع.

وأكد أن هذه التوقعات تعكس رؤيته الشخصية لما يمكن أن يحدث في المستقبل القريب.

سبب التوقع الإيجابي:

يُعرف “كيوساكي” بدعمه القوي للبيتكوين منذ سنوات، حيث يشجع على الاستثمار في العملات المشفرة والذهب والفضة كأصول تحفظ القيمة، مشيرا إلى أنها ضرورية للتكيف مع الأزمات الاقتصادية المحتملة.

هذا الرأي نابع من اعتقاده بأن الدولار يواجه مخاطر انهيار كبيرة.

في وقت سابق من هذا العام، كان “كيوساكي” قد توقع أن يصل سعر البيتكوين إلى 100,000 دولار في يونيو 2024، و300,000 دولار بحلول نهاية العام.

وفي الوقت الحالي، يظل سعر البيتكوين قريبا من أعلى مستوياته التاريخية عند 73,700 دولار، ما يدفع البعض للتساؤل عن مدى واقعية توقعاته الجديدة.

تثير التوقعات الجديدة لـ “كيوساكي”، التي تفوق توقعاته السابقة للوصول إلى 300,000 دولار بحلول نهاية العام، الكثير من التساؤلات حول أسباب ثقته الكبيرة.

يعزو “كيوساكي” هذه الثقة إلى ما يراه من عدم كفاءة في القيادة الأمريكية، بما في ذلك الرئيس “جو بايدن”، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول”، ووزيرة الخزانة “جانيت يلين”.

وأكد أنه على الرغم من أن هذه التوقعات قد تبدو طموحة، إلا أنه يرى في عدم كفاءة هؤلاء القادة سببا لدعم توقعاته.

حاليا، يبقى أن نرى ما إذا كانت توقعات “كيوساكي” ستتحقق أم لا، لكن المؤكد هو أن السوق كما أشار إليه قد يحمل في طياته مفاجآت لا يمكن التنبؤ بها بسهولة.

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