بلوكشين "Base" يتفوق على نظيره "Optimism": التفاصيل هنا نمو تاريخي لشبكة “Base”: منذ بداية 2023، سجلت شبكة “Base” من “كوين بيس” نمو ملحوظ في القيمة الإجمالية المقفلة (TVL).

وصلت “Base” إلى أعلى مستوى تاريخي للقيمة المقفلة بقيمة 1.784 مليار دولار، متجاوزة حاجز المليار دولار في مارس الماضي. مقارنة بين “Base” و”Optimism”: “Base” تفوقت بسرعة على “Optimism” رغم كونها أحدث بروتوكول في سوق الطبقة الثانية.

حاليا، سجلت “Base” قيمة مقفلة بقيمة 1.78 مليار دولار مقارنة بـ 878.62 مليون دولار لـ “Optimism”.

التطبيقات الكبرى مثل “Aerodrome” و”Uniswap” تظهر فرق كبير في TVL بين “Base” و”Optimism”: Aerodrome : لديها ما قيمته 712 مليون دولار في “Base” مقابل 147.01 مليون دولار في “Optimism”. Uniswap : لديها ما قيمته 314 مليون دولار في “Base” مقابل 73.97 مليون دولار في “Optimism”.

يمتد تأثير “OP Stack” ليشمل بروتوكولات متنوعة في مجالات DeFi والألعاب والوسائط، مثل opBNB وFarcaster وZora Network.

هذه البروتوكولات سجلت نموا كبيرا خلال العام الماضي.

لكن وبالرغم من النجاح، تواجه “Base” انتقادات تتعلق بظهور العملات قصيرة العمر والأنشطة التي تؤدي إلى ازدحام الشبكة.

أدى الازدحام في بعض الأحيان إلى توقف النظام البيئي لـ “كوين بيس”.

هناك تحديات متعلقة بالأمان في النظام البيئي لـ “OP Stack”، كما يتضح من هجوم حديث على “Sonne Finance” الذي أسفر عن استغلال 20 مليون دولار. مستقبل “Base” و”OP Stack”: تواصل “Base” ريادتها في حلول التوسع من الطبقة الثانية، ولكن التحديات الأمنية وازدحام الشبكة تُبرز الحاجة إلى تحسينات مستمرة.

يجب تعزيز الأمان والكفاءة لضمان استدامة النمو في “Base” والتوسع المستمر للنظام البيئي لـ “OP Stack”. اقرأ أيضا: مؤلف كتاب “الأب الغني والأب الفقير” يتوقع وصول سعر البيتكوين لـ 350 ألف دولار ويوضح السبب! شركة الكريبتو “Kraken” تستعد لطرح عام أولي “IPO” العام المقبل

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