شركة “Terraform Labs” توافق على تسوية بقيمة 4.47 مليار دولار مع هيئة SEC

توصلت شركة “Terraform Labs” إلى اتفاق تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، تقضي بدفع غرامة قدرها 4.47 مليار دولار.

جاءت هذه التسوية على خلفية الدعاوى القضائية المتعلقة بالنشاط الاحتيالي للشركة المرتبط بنظام بلوكشين “Terra” الذي انهار.

في رسالة موجهة إلى قاضي المقاطعة الأمريكية “جيد راكوف” يوم الأربعاء، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الموافقة على حكم الموافقة النهائية المقترح الذي يشمل الشركة ومؤسسها المشارك “Do Kwon”.

وأكدت الهيئة أن هذه العقوبة الضخمة تعكس حجم الاحتيال وتتيح استرداد سريع للمليارات التي فقدها المستثمرون في شبكة “Terra”.

وجاء في الرسالة:

كجزء من تسوية هذه القضية، توافق “Terraform Labs” على توفير جميع سبل التعويض التي طلبتها المحكمة. يتضمن ذلك 3.6 مليار دولار في شكل استرداد، و466 مليون دولار كفوائد قبل الحكم، بالإضافة إلى غرامة مدنية بقيمة 420 مليون دولار، وهي أرقام قريبة مما طلبته الهيئة في أبريل.

من جانبه، وافق “Do Kwon” على دفع جميع العقوبات المطلوبة تقريبا، بما في ذلك 204 مليون دولار سيتم توجيهها بالكامل إلى شركة إفلاس “Terraform Labs” لدعم المستثمرين المتضررين.

في عام 2023، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شركة “Terraform” و”Do Kwon” بالاحتيال في الأوراق المالية بعد انهيار شبكة Terra، الذي أدى إلى خسائر تقدر بـ44 مليار دولار بسبب سقوط العملات الرقمية LUNA وUST.

في أبريل الماضي، وجدت هيئة المحلفين أن “Terraform” و”Do Kwon” مذنبان بتضليل المستثمرين والاحتيال المتعمد.

وأكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن إصدار هذا الحكم سيضمن تحقيق أقصى عائدات مالية للمستثمرين المتضررين، ويخرج “Terraform” نهائيا من العمل.

إذا تمت الموافقة على التسوية، فستكون هذه أكبر تسوية في قضية احتيال بالعملات المشفرة حتى الآن، متجاوزة تسوية بينانس التي بلغت 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل في نوفمبر الماضي.

ومع ذلك، يشكك البعض في قدرة “Terraform” أو “Do Kwon” على توفير الأموال اللازمة لدفع هذه الرسوم.

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