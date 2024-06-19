الاقتصادي “بيتر شيف” ارتفاع قيمة شركة “Nvidia” تعد مؤشر سلبي للبيتكوين!

سلط الاقتصادي “بيتر شيف” -الناقد البارز للعملات المشفرة- الضوء على الارتفاع الفلكي لشركة “Nvidia” وكيف أنه أمر سلبي بالنسبة للبيتكوين.

يشير “شيف” إلى أن كل وحدة معالجة رسومات (GPU) تنتجها “Nvidia” تحتوي على بعض الذهب، لكنها لا تحتوي على أي وحدات ساتوشي (sats).

تهدف هذه المقارنة إلى إظهار نقص فائدة البيتكوين مقارنة باستخدام الذهب.

أوضح “شيف” إن البيتكوين يعتمد على الذهب بشكل أساسي بسبب استخدام وحدات معالجة الرسومات (GPUs) في تعدين العملات المشفرة.

وأضاف قائلا:

البيتكوين يحتاج إلى الذهب. الذهب لا يحتاج إلى البيتكوين. لا شيء يحتاج إلى البيتكوين.

وأضاف:

أن الذهب يعد مكون أساسي في رقائق GPU الدقيقة إلى جانب معادن أخرى مثل النحاس. على الرغم من ارتفاع تكلفة الذهب، تستخدم Nvidia الذهب بسبب خصائصه الممتازة في توصيل الكهرباء، بالإضافة إلى مقاومته العالية للتآكل مقارنة بالنحاس.

جدير بالذكر أنه وفي يوم الثلاثاء، دخلت شركة Nvidia التاريخ عندما أصبحت أكبر شركة عامة في العالم من حيث القيمة السوقية، متجاوزة شركة مايكروسوفت.

تعتبر شركة Nvidia المستفيد الرئيسي من طفرة الذكاء الاصطناعي المستمرة، وتمثل حوالي 80% من جميع شرائح الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مراكز البيانات.

قبل انتشار الذكاء الاصطناعي، كانت Nvidia تركز بشكل أساسي على قطاع الألعاب.

في عام 2017، استفادت الشركة من الارتفاع الكبير في الطلب على وحدات معالجة الرسومات (GPUs) أثناء طفرة تعدين العملات المشفرة.

ومع ذلك، فإن هذا الطلب لم يدم طويل.

مع القيمة السوقية الحالية البالغة 3.34 تريليون دولار، تجاوزت شركة Nvidia الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول باستثناء خمس دول.

يتوقع شيف أن الولايات المتحدة والصين فقط ستتمكنان من البقاء فوق Nvidia في المستقبل القريب.

للعلم ليست هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها شيف البيتكوين لافتقاره إلى الفائدة الواضحة.

في أبريل الماضي، قال شيف إن البيتكوين لا يقدم سوى الندرة دون فائدة حقيقية.

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